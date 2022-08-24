Global Times: попытки США представить Украину «стороной добра» выглядят абсурдно
«Вашингтон слишком увлёкся созданием историй в духе «слабый побеждает сильного», провоцируя некоторые страны на противостояние с крупными державами и выдумывая сюжет о борьбе «справедливости против зла» на Украине», — говорится в тексте.
Журналисты подчеркнули, что Соединённые Штаты пытаются добиться задуманного эффекта.
Авторы материала добавили, что попытки стран Запада представить Украину в качестве «гаранта мира» и «воплощения справедливости» выглядят абсурдно.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что поставки западного вооружения Украине подогревают конфликт.