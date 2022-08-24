США слишком увлеклись созданием образа Украины как «стороны добра», эти попытки выглядят абсурдными. Об этом пишет китайское издание The Global Times.

«Вашингтон слишком увлёкся созданием историй в духе «слабый побеждает сильного», провоцируя некоторые страны на противостояние с крупными державами и выдумывая сюжет о борьбе «справедливости против зла» на Украине», — говорится в тексте.

Журналисты подчеркнули, что Соединённые Штаты пытаются добиться задуманного эффекта.

Авторы материала добавили, что попытки стран Запада представить Украину в качестве «гаранта мира» и «воплощения справедливости» выглядят абсурдно.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что поставки западного вооружения Украине подогревают конфликт.