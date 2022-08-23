Сенатор Цеков: поставки вооружений Украине не приближают мир
- РИА Новости
Он отметил, что таким образом Запад воюет с Россией руками украинских граждан.
«Вместо того чтобы стремиться к окончанию войны, они её подогревают», — цитирует РИА Новости Цекова.
19 августа высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что в США рассматривают возможность поставки на Украину новых видов вооружений, которые позволили бы «изменить ситуацию на поле боя» на юго-востоке страны.
Так, в американском военном ведомстве сообщили о планах поставить барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost на Украину в августе.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт.