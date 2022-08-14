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Newsweek: истинная природа Зеленского начинает всё больше раскрываться

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Президент Украины Владимир Зеленский всё больше начинает раскрывать свою истинную природу, вследствие чего западные страны начинают чувствовать от него усталость.
Newsweek: истинная природа Зеленского начинает всё больше раскрываться
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Такое мнение выразил обозреватель Стив Кортес для издания Newsweek.

По мнению автора материала, Зеленскому в течение нескольких месяцев льстили представители американской прессы и знаменитости.

«Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников на Западе», — отметил Кортес.

Обозреватель перечислил претензии западных стран к лидеру Украины, среди которых — коррупция, запрет всех оппозиционных СМИ и партий в стране, а также решение об отправке в отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова.

Ранее в National Review подвергли критике отношение Зеленского к проблемам США.

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