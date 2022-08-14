Newsweek: истинная природа Зеленского начинает всё больше раскрываться
- AP
- © Ukrainian Presidential Press Office
Такое мнение выразил обозреватель Стив Кортес для издания Newsweek.
По мнению автора материала, Зеленскому в течение нескольких месяцев льстили представители американской прессы и знаменитости.
«Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников на Западе», — отметил Кортес.
Обозреватель перечислил претензии западных стран к лидеру Украины, среди которых — коррупция, запрет всех оппозиционных СМИ и партий в стране, а также решение об отправке в отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова.
Ранее в National Review подвергли критике отношение Зеленского к проблемам США.