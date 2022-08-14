Newsweek: истинная природа Зеленского начинает всё больше раскрываться

Президент Украины Владимир Зеленский всё больше начинает раскрывать свою истинную природу, вследствие чего западные страны начинают чувствовать от него усталость.

Такое мнение выразил обозреватель Стив Кортес для издания Newsweek.

По мнению автора материала, Зеленскому в течение нескольких месяцев льстили представители американской прессы и знаменитости.

«Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников на Западе», — отметил Кортес.

Обозреватель перечислил претензии западных стран к лидеру Украины, среди которых — коррупция, запрет всех оппозиционных СМИ и партий в стране, а также решение об отправке в отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова.

Ранее в National Review подвергли критике отношение Зеленского к проблемам США.