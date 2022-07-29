В National Review подвергли критике отношение Зеленского к проблемам США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует пренебрегать проблемами США, требуя от американцев дополнительной поддержки, говорится в статье обозревателя National Review Нейта Хохмана.

Он отметил, что было странно слышать, как Зеленский назвал инфляцию «второстепенным делом», а также заявил, что коронавирус — «ничто».

По его словам, согласно логике украинского лидера, американцев не должны беспокоить коронавирус и инфляция.

«При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа», — пишет Хохман.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что на Западе ресурс образа Зеленского полностью исчерпан.