В National Review подвергли критике отношение Зеленского к проблемам США
Он отметил, что было странно слышать, как Зеленский назвал инфляцию «второстепенным делом», а также заявил, что коронавирус — «ничто».
По его словам, согласно логике украинского лидера, американцев не должны беспокоить коронавирус и инфляция.
«При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа», — пишет Хохман.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что на Западе ресурс образа Зеленского полностью исчерпан.