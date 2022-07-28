Захарова: на Западе ресурс образа Зеленского полностью исчерпан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что на Западе ресурс образа украинского лидера Владимира Зеленского полностью исчерпан.

«Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадёжно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется «Зеленский под Еленой», — написала она в Telegram.

По её словам, теперь западные медиа раскручивают жену Зеленского.

Она отметила, что причина этого банальна.

«Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена приняли участие в фотосессии для журнала Vogue.

Также Елена Зеленская выступила в американском конгрессе и попросила власти США помочь Украине средствами противовоздушной обороны.