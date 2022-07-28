Захарова: на Западе ресурс образа Зеленского полностью исчерпан
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«Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадёжно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется «Зеленский под Еленой», — написала она в Telegram.
По её словам, теперь западные медиа раскручивают жену Зеленского.
Она отметила, что причина этого банальна.
«Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили», — написала Захарова.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена приняли участие в фотосессии для журнала Vogue.
Также Елена Зеленская выступила в американском конгрессе и попросила власти США помочь Украине средствами противовоздушной обороны.