Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что освободить те территории Запорожской области, которые заняты Вооружёнными силами Украины, можно «намного быстрее, чем кажется». Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, время поджимает украинских военных, потому что в Киеве хотят «реализовать свой план», включая захват Запорожской АЭС, до наступления холодной и дождливой погоды.

Он отметил, что жители Запорожской области готовы защищать свой регион от украинских войск.

Рогов посоветовал Киеву «не тешить себя иллюзиями».

«Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется», — сказал он.

Ранее Рогов заявил, что киевские власти начали информационную подготовку наступления на Запорожскую область, в ближайшее время могут начаться провокации.