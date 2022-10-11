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Рогов заявил о возможности быстро освободить территории Запорожской области от ВСУ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что освободить те территории Запорожской области, которые заняты Вооружёнными силами Украины, можно «намного быстрее, чем кажется». Об этом сообщило РИА Новости.
Рогов заявил о возможности быстро освободить территории Запорожской области от ВСУ
  • AP

По его словам, время поджимает украинских военных, потому что в Киеве хотят «реализовать свой план», включая захват Запорожской АЭС, до наступления холодной и дождливой погоды.

Он отметил, что жители Запорожской области готовы защищать свой регион от украинских войск.

Рогов посоветовал Киеву «не тешить себя иллюзиями». 

«Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется», — сказал он.

Ранее Рогов заявил, что киевские власти начали информационную подготовку наступления на Запорожскую область, в ближайшее время могут начаться провокации.

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