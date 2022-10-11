Рогов заявил о возможности быстро освободить территории Запорожской области от ВСУ
- AP
По его словам, время поджимает украинских военных, потому что в Киеве хотят «реализовать свой план», включая захват Запорожской АЭС, до наступления холодной и дождливой погоды.
Он отметил, что жители Запорожской области готовы защищать свой регион от украинских войск.
Рогов посоветовал Киеву «не тешить себя иллюзиями».
«Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется», — сказал он.
Ранее Рогов заявил, что киевские власти начали информационную подготовку наступления на Запорожскую область, в ближайшее время могут начаться провокации.