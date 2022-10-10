Рогов предупредил о подготовке Киева к наступлению на Запорожскую область
- город Васильевка, Запорожская область
- РИА Новости
«Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область», — сказал он.
Помимо стягивания войск к линии фронта, массово снимаются «ролики для западного потребителя» с рассказами о том, что такое Запорожская область и как и почему она должна быть «освобождена», отметил Рогов.
«Это явно делается для того, чтобы выпросить ещё больше оружия под свои преступные замыслы», — добавил политик.
Он также сообщил, что властям региона известно о подготовке провокаций в отношении Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС.