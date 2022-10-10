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Рогов предупредил о подготовке Киева к наступлению на Запорожскую область

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Киевские власти начали информационную подготовку наступления на Запорожскую область, в ближайшее время могут начаться провокации, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов предупредил о подготовке Киева к наступлению на Запорожскую область
  • город Васильевка, Запорожская область
  • РИА Новости

«Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область», — сказал он.

Помимо стягивания войск к линии фронта, массово снимаются «ролики для западного потребителя» с рассказами о том, что такое Запорожская область и как и почему она должна быть «освобождена», отметил Рогов.

«Это явно делается для того, чтобы выпросить ещё больше оружия под свои преступные замыслы», — добавил политик.

Он также сообщил, что властям региона известно о подготовке провокаций в отношении Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС.

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