Узнать больше

Рогов сообщил о подготовке провокаций со стороны ВСУ на нескольких ГЭС

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке провокаций на ряде ГЭС в Запорожской области со стороны ВСУ.

«Нам известно, что режим в Киеве под руководством своих западных кураторов уже свыше трёх недель прорабатывает провокацию в отношении Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС», — написал он в Telegram.

Рогов отметил высокую вероятность контрнаступления ВСУ из-за активизации боевых действий и концентрации сил противника на линии соприкосновения.

«Хочу обратиться к командованию Вооружённых сил России и к жителям Запорожской области с просьбой усилить бдительность как на Запорожской ЛБС, так и на всей территории Запорожской области», — добавил он.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Энергодар и пригороды с субботы обесточены после обстрелов со стороны украинских войск.

Вечером 9 октября в администрации города сообщили о восстановлении энергоснабжения и работы сотовой связи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить