Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке провокаций на ряде ГЭС в Запорожской области со стороны ВСУ.

«Нам известно, что режим в Киеве под руководством своих западных кураторов уже свыше трёх недель прорабатывает провокацию в отношении Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС», — написал он в Telegram.

Рогов отметил высокую вероятность контрнаступления ВСУ из-за активизации боевых действий и концентрации сил противника на линии соприкосновения.

«Хочу обратиться к командованию Вооружённых сил России и к жителям Запорожской области с просьбой усилить бдительность как на Запорожской ЛБС, так и на всей территории Запорожской области», — добавил он.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Энергодар и пригороды с субботы обесточены после обстрелов со стороны украинских войск.

Вечером 9 октября в администрации города сообщили о восстановлении энергоснабжения и работы сотовой связи.