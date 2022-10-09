Рогов: в Энергодаре и пригородах нет электричества, воды и связи после обстрелов ВСУ
- РИА Новости
«В городе после вчерашних обстрелов нет электричества, связи, воды, в пригородах также. В магазинах холодильники разморозились», — цитирует Рогова РИА Новости.
Он рассказал, что ВСУ также обстреляли городскую ТЭЦ, разрушили открытое распределительное устройство, в результате чего была нарушена возможность подачи в город электричества.
Ранее Рогов сообщил, что Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны украинских военных в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.