Рогов заявил, что Запорожская АЭС из-за обстрелов ВСУ перешла на работу дизель-генераторов
- РИА Новости
«Запорожская АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов», — приводит РИА Новости его слова.
Рогов добавил, что Киев сознательно перебил последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы помешать запуску энергоблоков АЭС.
Ранее в МАГАТЭ сообщили о повреждении линии электропередачи, запитывающей электроэнергией шестой энергоблок Запорожской АЭС, в результате обстрела.