Рогов заявил, что Запорожская АЭС из-за обстрелов ВСУ перешла на работу дизель-генераторов

Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны украинских военных в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости

«Запорожская АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов», — приводит РИА Новости его слова. Рогов добавил, что Киев сознательно перебил последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы помешать запуску энергоблоков АЭС. Ранее в МАГАТЭ сообщили о повреждении линии электропередачи, запитывающей электроэнергией шестой энергоблок Запорожской АЭС, в результате обстрела.