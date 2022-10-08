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Рогов заявил, что Запорожская АЭС из-за обстрелов ВСУ перешла на работу дизель-генераторов

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Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны украинских военных в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что Запорожская АЭС из-за обстрелов ВСУ перешла на работу дизель-генераторов
  • РИА Новости

«Запорожская АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что Киев сознательно перебил последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы помешать запуску энергоблоков АЭС.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о повреждении линии электропередачи, запитывающей электроэнергией шестой энергоблок Запорожской АЭС, в результате обстрела.

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