В МАГАТЭ подтвердили повреждение ЛЭП, подающей электричество на Запорожскую АЭС

В МАГАТЭ сообщили о повреждении линии электропередачи, запитывающей электроэнергией шестой энергоблок Запорожской АЭС, в результате обстрела.

«Обстрел вчера повредил линию электропередачи, предоставляющую электроэнергию на шестой энергоблок ЗАЭС», — говорится в заявлении на сайте агентства.

О том, откуда вёлся огонь, в МАГАТЭ не сообщили.

6 октября в военно-гражданской администрации Энергодара заявили о взрыве в районе распределительного устройства на ТЭС после обстрела.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что Вооружённые силы Украины массированными обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к проведению десантной операции.