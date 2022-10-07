В Энергодаре заявили о взрыве в районе распределительного устройства на ТЭС после обстрела

В результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошёл взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, заявили в военно-гражданской администрации города.

«Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС», — заявили в администрации.

Как сообщает ТАСС, город и близлежащие районы оказались обесточены.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины массированными обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к проведению десантной операции.

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, ВСУ концентрируют мощные силы на Запорожском направлении и продолжают обстрел районов и городов на севере области.