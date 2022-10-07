В Энергодаре заявили о взрыве в районе распределительного устройства на ТЭС после обстрела
- РИА Новости
«Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС», — заявили в администрации.
Как сообщает ТАСС, город и близлежащие районы оказались обесточены.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины массированными обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к проведению десантной операции.
По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, ВСУ концентрируют мощные силы на Запорожском направлении и продолжают обстрел районов и городов на севере области.