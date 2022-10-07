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Рогов: ВСУ обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к десантной операции

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Вооружённые силы Украины массированными обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к проведению десантной операции, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов: ВСУ обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к десантной операции
  • РИА Новости

«Украинские войска старательно обстреливают береговую линию вблизи Энергодара и пригорода, что лишний раз говорит о том, что они готовятся к высадке десанта», — передаёт РИА Новости его слова.

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, ВСУ концентрируют мощные силы на Запорожском направлении и продолжают обстрел районов и городов на севере области.

Уточняется, что на данный момент освобождено около 75% Запорожской области. Под контролем Украины остаётся город Запорожье.

Ранее власти Энергодара сообщили, что обсуждают вопросы безопасности ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ.

Кроме того, глава Энергодара Александр Волга заявил, что прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской АЭС и Энергодара невозможен.

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