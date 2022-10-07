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Глава Энергодара Волга исключил возможность прорыва украинских боевиков к Запорожской АЭС

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Прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской АЭС и Энергодара невозможен.

Об этом заявил глава города Александр Волга.

«По поводу прорыва украинских боевиков на территорию города Энергодар в направлении Запорожской атомной станции, всей инфраструктуры, которая находится в окружении атомной станции: данная ситуация рассматривается нами в принципе как невозможная», — приводит его слова РИА Новости.

Волга пояснил, что любые наступательные действия ВСУ осложнены наличием водной преграды в виде Днепра.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.

5 октября президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.

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