Балицкий: условием перезапуска Запорожской АЭС является прекращение обстрелов ВСУ

Для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.

Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы можем запустить (станцию. — RT), но для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы. Потому что, когда начинаются обстрелы, естественно, работники уходят в убежища, а это крайне небезопасно для такого объекта, как атомная станция», — объяснил врио губернатора области.

Балицкий добавил, что сами по себе систематические прилёты снарядов со стороны ВСУ мешают нормальной работе ЗАЭС.

Ранее в МИД России сообщили, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Москве обсудит проблему обстрелов ЗАЭС.

1 октября председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об увеличении интенсивности артобстрелов Энергодара со стороны ВСУ.