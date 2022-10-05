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МИД России: глава МАГАТЭ в Москве также обсудит проблему обстрелов ЗАЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Москву примет участие в обсуждениях ситуации на Запорожской АЭС, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции, которая состоялась на площадке медиагруппы «Россия сегодня».
МИД России: глава МАГАТЭ в Москве также обсудит проблему обстрелов ЗАЭС
  • Gettyimages.ru

«Я подтверждаю сообщения о том, что он собирается приехать в Киев, а потом в Москву. По времени это будут ближайшие дни», — цитирует замминистра РИА Новости.

Этот визит осуществляется в развитие той поездки, которую Гросси совершил на ЗАЭС, добавил Вершинин.

«Он выдвинул ряд идей, которые сейчас обсуждают с экспертами, задача — ядерная безопасность и исключение обстрелов ЗАЭС, которые ведёт украинская сторона, и нормальное функционирование АЭС», — добавил он.

Как стало известно ранее, Рафаэль Гросси планирует посетить Москву и Киев на фоне усилий по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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