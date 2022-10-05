МИД России: глава МАГАТЭ в Москве также обсудит проблему обстрелов ЗАЭС
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«Я подтверждаю сообщения о том, что он собирается приехать в Киев, а потом в Москву. По времени это будут ближайшие дни», — цитирует замминистра РИА Новости.
Этот визит осуществляется в развитие той поездки, которую Гросси совершил на ЗАЭС, добавил Вершинин.
«Он выдвинул ряд идей, которые сейчас обсуждают с экспертами, задача — ядерная безопасность и исключение обстрелов ЗАЭС, которые ведёт украинская сторона, и нормальное функционирование АЭС», — добавил он.
Как стало известно ранее, Рафаэль Гросси планирует посетить Москву и Киев на фоне усилий по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.