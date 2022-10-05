военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Короткая ссылка
RT
Президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.
Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
  • РИА Новости

Об этом следует из указа российского лидера.

«Правительству Российской Федерации постановляю обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления её деятельности», — отмечается в тексте документа.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о целесообразности передачи Запорожской АЭС в подчинение АО «Концерн Росэнергоатом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить