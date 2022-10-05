Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.

Об этом следует из указа российского лидера.

«Правительству Российской Федерации постановляю обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления её деятельности», — отмечается в тексте документа.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о целесообразности передачи Запорожской АЭС в подчинение АО «Концерн Росэнергоатом».