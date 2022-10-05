Рогов: Запорожскую АЭС целесообразно передать в подчинение «Росэнергоатому»

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о целесообразности передачи Запорожской АЭС в подчинение АО «Концерн Росэнергоатом».

По его словам, работа ЗАЭС жизненно необходима для региона.

«Целесообразно, чтобы теперь Запорожская АЭС была передана в подчинение «Росэнергоатому», так как наш регион стал полноценным субъектом Российской Федерации», — передаёт РИА Новости слова Рогова.

Он пояснил, что сейчас станция «подчиняется украинской компании «Энергоатом» и не генерирует электроэнергию».

Ранее два сотрудника Международного агентства по атомной энергии остались на Запорожской АЭС, четыре сотрудника покинули станцию.