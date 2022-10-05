Рогов: Запорожскую АЭС целесообразно передать в подчинение «Росэнергоатому»
- РИА Новости
По его словам, работа ЗАЭС жизненно необходима для региона.
«Целесообразно, чтобы теперь Запорожская АЭС была передана в подчинение «Росэнергоатому», так как наш регион стал полноценным субъектом Российской Федерации», — передаёт РИА Новости слова Рогова.
Он пояснил, что сейчас станция «подчиняется украинской компании «Энергоатом» и не генерирует электроэнергию».
Ранее два сотрудника Международного агентства по атомной энергии остались на Запорожской АЭС, четыре сотрудника покинули станцию.