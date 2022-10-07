Власти Энергодара сообщили, что обсуждают вопросы безопасности ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ

Представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.

Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

«Контакт с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на территории станции, есть. Мы обсуждаем исключительно рабочие вопросы, связанные с безопасностью и эксплуатацией Запорожской атомной станции», — приводит его слова РИА Новости.

Также стороны обсуждают вопросы работы администрации Энергодара по обеспечению жизнедеятельности города и безопасности жителей.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.

5 октября президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.