Власти Энергодара сообщили, что обсуждают вопросы безопасности ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ
Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
«Контакт с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на территории станции, есть. Мы обсуждаем исключительно рабочие вопросы, связанные с безопасностью и эксплуатацией Запорожской атомной станции», — приводит его слова РИА Новости.
Также стороны обсуждают вопросы работы администрации Энергодара по обеспечению жизнедеятельности города и безопасности жителей.
Ранее власти Запорожской области сообщили, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.
5 октября президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.