Узнать больше

Гендиректор МАГАТЭ заявил о прогрессе в вопросе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Короткая ссылка
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о достижении прогресса в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Гендиректор МАГАТЭ заявил о прогрессе в вопросе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
  • РИА Новости

«Прекрасная встреча с Владимиром Зеленским по текущей ситуации. Я повторил, что МАГАТЭ будет и впредь руководствоваться международным правом. Мы также добились прогресса в создании зоны ядерной защиты и безопасности вокруг ЗАЭС», — написал он в Twitter.

Гросси отметил, что намерен вновь посетить Украину для продолжения диалога.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.

5 октября президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить