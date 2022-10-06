Гендиректор МАГАТЭ заявил о прогрессе в вопросе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о достижении прогресса в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

«Прекрасная встреча с Владимиром Зеленским по текущей ситуации. Я повторил, что МАГАТЭ будет и впредь руководствоваться международным правом. Мы также добились прогресса в создании зоны ядерной защиты и безопасности вокруг ЗАЭС», — написал он в Twitter.

Гросси отметил, что намерен вновь посетить Украину для продолжения диалога.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.

5 октября президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.