Гендиректор МАГАТЭ заявил о прогрессе в вопросе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
- РИА Новости
«Прекрасная встреча с Владимиром Зеленским по текущей ситуации. Я повторил, что МАГАТЭ будет и впредь руководствоваться международным правом. Мы также добились прогресса в создании зоны ядерной защиты и безопасности вокруг ЗАЭС», — написал он в Twitter.
Гросси отметил, что намерен вновь посетить Украину для продолжения диалога.
Ранее власти Запорожской области сообщили, что для запуска работы Запорожской АЭС в Энергодаре необходимы гарантии прекращения обстрелов со стороны ВСУ.
5 октября президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление Российской Федерации.