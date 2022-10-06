Рогов заявил о планах Киева высадить десант возле Запорожской АЭС
- РИА Новости
Как сообщило РИА Новости, Рогов рассказал об усилении интенсивности обстрелов города Энергодара и его пригородов в Запорожской области со стороны украинских войск.
Он добавил, что ВСУ «прощупывают территорию» для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе ЗАЭС. Рогов считает, что украинские войска могут планировать попытку захвата Запорожской АЭС.
Также Рогов заявил, что украинские спецслужбы интересовались способностью Запорожской АЭС выдержать затопление.
В конце сентября он сообщил, что ВСУ перебрасывают в Запорожье более 450 спецназовцев.