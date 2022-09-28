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Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают в Запорожье более 450 спецназовцев

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире РБК-ТВ заявил, что Вооружённые силы Украины перебрасывают в Запорожье более 450 боевиков из украинских сил спецопераций.
Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают в Запорожье более 450 спецназовцев
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По его словам, речь идёт об украинских боевиках, которые прошли подготовку в иностранных лагерях с западными инструкторами, прежде всего из США, Британии и Канады. Его слова приводит ТАСС.

Рогов добавил, что они «едут в Запорожье участвовать в боевых действиях», уточнив, что такие военные заточены на диверсии, теракты и штурмовые действия.

Ранее Рогов заявлял, что украинские военные могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригорода.

Он также рассказал, что ВСУ сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.

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