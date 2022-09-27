Рогов заявил о возможных попытках наступления ВСУ в районе Энергодара

Украинские военные могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества региона Владимир Рогов.

«Боевики (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского могут предпринять попытку прорыва путём форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, ВСУ также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки в ДНР один человек погиб, ещё восемь получили ранения.

В ночь на 27 сентября украинские военные обстреляли девять населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.