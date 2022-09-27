Рогов заявил о возможных попытках наступления ВСУ в районе Энергодара
«Боевики (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского могут предпринять попытку прорыва путём форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка», — цитирует Рогова РИА Новости.
По его словам, ВСУ также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки в ДНР один человек погиб, ещё восемь получили ранения.
В ночь на 27 сентября украинские военные обстреляли девять населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.