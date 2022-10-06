Рогов: украинские спецслужбы интересовались способностью ЗАЭС выдержать затопление

Украинские спецслужбы спрашивали у бывшего генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова, выдержит ли ЗАЭС затопление.

Об этом в эфире Первого канала проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинская сторона задавала Мурашову прямой вопрос касательно этого.

«Мурашов сам это признал во время допроса», — цитирует Рогова ТАСС.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщений в СМИ о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова с СБУ.