Рогов: украинские спецслужбы интересовались способностью ЗАЭС выдержать затопление
- РИА Новости
Об этом в эфире Первого канала проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинская сторона задавала Мурашову прямой вопрос касательно этого.
«Мурашов сам это признал во время допроса», — цитирует Рогова ТАСС.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщений в СМИ о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова с СБУ.