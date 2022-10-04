Бастрыкин поручил провести проверку сообщений в СМИ о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщений в СМИ о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова с СБУ.
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что Мурашов в эксклюзивном сюжете телеканала «Россия 24» признался в передаче Киеву информации о происходящем на станции.
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