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Бастрыкин поручил провести проверку сообщений в СМИ о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщений в СМИ о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова с СБУ.
Бастрыкин поручил провести проверку сообщений в СМИ о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что Мурашов в эксклюзивном сюжете телеканала «Россия 24» признался в передаче Киеву информации о происходящем на станции.

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