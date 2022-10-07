Более 5 тысяч обращений: RT выяснил, на какие нарушения чаще всего жалуются в ходе частичной мобилизации

После объявления частичной мобилизации в редакцию RT поступило более 5 тыс. жалоб на нарушения при призыве на военную службу. Чаще всего они касались несоблюдения возрастного ценза, отсутствия боевого опыта и наличия заболеваний, не позволяющих нести службу. Сейчас с этими обращениями работает прокуратура и региональные правительства. Часть из них удалось решить, и неправомерно мобилизованные вернулись домой.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как разъясняли в Минобороны, в первую очередь призывать должны были тех, кто отслужил, имеет боевой опыт, а также определённую военно-учётную специальность. Однако повестки начали приходить не только тем, кто не служил и не имел боевого опыта, но и многодетным отцам, инвалидам, гражданам, не годным к военной службе по состоянию здоровья.

Так, за первые пять дней после начала мобилизационных мероприятий в редакцию RT поступило около 2 тыс. обращений с просьбой разобраться с неправомерностью призыва. На сегодняшний день таких обращений уже более 5 тыс.

Чаще всего обращаются жители Москвы, Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Самое большое число жалоб на нарушение возрастного ценза — 756. Чуть реже нам сообщали об отсутствии боевого опыта и наличии заболеваний, которые не позволяют нести службу — 620 и 361 обращение соответственно.

Также военкоматы неоднократно пытались мобилизовать многодетных отцов, воспитывающих четырёх и более детей в возрасте до 16 лет.

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Новый статус

Так, повестку вручили 38-летнему жителю подмосковного Красногорска Евгению Макарову. Прийти в военкомат в назначенный день он не смог из-за болезни, о чём уведомил сотрудников. Евгений отец чтеверых детей: четырёхмесячной Иветты, двухлетней Ирины, 12-летней Насти и 15-летнего Святослава. Старший сын проживает с бывшей женой Евгения, но часто видится с отцом. Макаров платит на ребёнка алименты.

После публикации RT с мужчиной связался заместитель главы администрации Красногорска Александр Бутенко и сообщил, что его не заберут. Следом Макарову позвонили из органов опеки и объяснили, что военкомат запросил информацию о семейном статусе. Так как в сертификат о многодетной семье были внесены только трое детей, Макарову рекомендовали вписать четвёртого ребёнка.

После переоформления документа мужчине присвоили новый статус и повестку отозвали.

58-летний военный пенсионер из Москвы Валерий Сыроватский после онкологического заболевания потерял правый глаз. У мужчины инвалидность II группы. Получив повестку, Сыроватский пришёл в военкомат со всеми медицинскими документами, но его всё равно обязали явиться с вещами на сборы.

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«Да, я офицер, но понимаю, что стану лишь обузой, — рассказывает Сыроватский. — Был бы здоров — пошёл бы сам. Я патриот. Второй глаз у меня —3,5. Я в сумерках побегу, буду в деревья врезаться. Они проверяли мои справки по системе ЕМИАС, всё подтвердилось, но всё равно сказали, что призывают».

На историю обратили внимание и повестку отозвали.

Исправить все ошибки

Ещё одна история, связанная с заболеванием, не позволяющим проходить военную службу, пришла в редакцию из Перми. Местного жителя 42-летнего Анатолия Петрова хотели мобилизовать несмотря на то, что у него искусственный клапан сердца. С таким устройством ему противопоказаны серьёзные нагрузки. Однако медкомиссию в военкомате не провели.

RT проинформировал губернатора Пермского края об этой ситуации, после чего пришёл ответ, что в случае с Петровым уже разобрались и сняли его с отправки. Мужчину направили на обследование в лечебное учреждение для оформления медицинского заключения.

Житель города Междуреченск Кемеровской области 43-летний Андрей Гусев страдает от множества заболеваний.

У него диагностированы: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, хронический панкреатит, панкреонекроз, дисциркуляторная энцефалопатия. В военкомате, куда он явился по повестке, медицинские справки, по его словам, смотреть не стали и сказали приходить на сборы. Из-за переживаний у Гусева случился приступ на фоне панкреонекроза. Он попал в больницу.

После огласки этой истории жену Гусева Олесю пригласил на приём мэр Междуреченска Владимир Чернов и пообещал, что после выписки его направят на дообследование и поставят в военный билет категорию «Г» — временно не годен к военной службе.

Кроме того, по словам Гусевой, в день отправки призывников на военные сборы в военкомате спросили, кто хочет ехать в качестве добровольцев. Таких оказалось очень много и их забрали вместо тех, кто не проходил по здоровью и другим критериям.

29 сентября на совещании с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин потребовал исправить все ошибки, допущенные при мобилизации и вернуть тех граждан, кому полагается отсрочка — многодетных отцов, людей, страдающих хроническими заболеваниями или уже вышедших из призывного возраста. Проследить за ходом мобилизационный мероприятий поручили Генпрокурору Игорю Краснову.

Благодаря совместной работе RT с правительствами регионов и прокуратурой уже удалось вернуть порядка 300 неправомерно мобилизованных граждан.