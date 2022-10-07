Социальные гарантии: Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Владимир Путин подписал ряд законов, регламентирующих отношения мобилизованных россиян с их работодателями и кредитными организациями.
Один из утверждённых главой государства документов подразумевает введение кредитных каникул для мобилизованных, на которые также могут рассчитывать участвующие в спецоперации на Украине контрактники, добровольцы и члены их семей.
Согласно документу, заёмщик вправе обратиться к кредитору в любой момент в течение действия кредитного договора (но не позднее 31 декабря 2023 года) с требованием об изменении условий соглашения, предусматривающем приостановку исполнения заёмщиком своих обязательств на льготный период. Речь идёт о кредитных договорах, заключённых до дня мобилизации заёмщика.
Льготный период может предоставляться на весь срок мобилизации, контракта или участия в специальной военной операции. Во всех этих случаях указанный срок продлевается ещё на 30 дней.
Кроме того, льготный период может быть продлён на срок нахождения заёмщика в больнице при лечении от травм, полученных в ходе выполнения задач спецоперации.Также на russian.rt.com Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах мобилизованным
Обязательства военнослужащего или членов его семьи по кредитному договору прекращаются в случае гибели в ходе выполнения задач спецоперации или вследствие последующей смерти от полученного в этот период ранения, а также в случае признания инвалидом I группы.
Ещё один подписанный главой государства документ предусматривает трудовые гарантии для мобилизованных или заключивших контракт россиян, а также для добровольцев. В частности, закон предусматривает приостановку трудового договора до момента окончания военной службы при сохранении за ним социально-трудовых гарантий.
Во время такой приостановки сотрудника нельзя уволить по инициативе работодателя.
Кроме того, работодатель обязан выплатить работнику зарплату и все причитающиеся ему выплаты за период, который предшествовал приостановке договора.
Время службы при этом засчитывается в трудовой стаж. После окончания военной службы работник должен вернуться к исполнению своих трудовых обязанностей в течение трёх месяцев.
Ещё одним документом президент освободил мобилизованных россиян и членов их семей от начисления пеней за просроченную оплату жилищно-коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт.
Напомним, о проведении частичной мобилизации Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент выступил с обращением к россиянам, в котором пояснил, что этот шаг необходим для обеспечения безопасности России и людей на освобождённых территориях.
Путин тогда подчеркнул, что речь идёт о частичной мобилизации, в рамках которой призываются только состоящие в запасе граждане, прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и боевой опыт.
В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу позднее уточнил параметры частичной мобилизации. Он заявил, что речь идёт о военнослужащих запаса, которые отслужили в рядах ВС РФ, имеют востребованную армией военно-учётную специальность и боевой опыт.
4 октября министр обороны сообщил, что в Вооружённые силы РФ прибыли более 200 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации. Шойгу добавил, что обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.