Социальные гарантии: Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм кредитных каникул для мобилизованных россиян, а также для контрактников и добровольцев, принимающих участие в выполнении задач специальной военной операции (СВО). Заёмщики получили возможность приостановить исполнение кредитного договора на срок мобилизации, выполнения контракта или участия в СВО. Ещё одним документом глава государства утвердил порядок сохранения рабочих мест для мобилизованных россиян.

Владимир Путин подписал ряд законов, регламентирующих отношения мобилизованных россиян с их работодателями и кредитными организациями.

Один из утверждённых главой государства документов подразумевает введение кредитных каникул для мобилизованных, на которые также могут рассчитывать участвующие в спецоперации на Украине контрактники, добровольцы и члены их семей.

Согласно документу, заёмщик вправе обратиться к кредитору в любой момент в течение действия кредитного договора (но не позднее 31 декабря 2023 года) с требованием об изменении условий соглашения, предусматривающем приостановку исполнения заёмщиком своих обязательств на льготный период. Речь идёт о кредитных договорах, заключённых до дня мобилизации заёмщика.

Льготный период может предоставляться на весь срок мобилизации, контракта или участия в специальной военной операции. Во всех этих случаях указанный срок продлевается ещё на 30 дней.

Кроме того, льготный период может быть продлён на срок нахождения заёмщика в больнице при лечении от травм, полученных в ходе выполнения задач спецоперации.

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Обязательства военнослужащего или членов его семьи по кредитному договору прекращаются в случае гибели в ходе выполнения задач спецоперации или вследствие последующей смерти от полученного в этот период ранения, а также в случае признания инвалидом I группы.

Ещё один подписанный главой государства документ предусматривает трудовые гарантии для мобилизованных или заключивших контракт россиян, а также для добровольцев. В частности, закон предусматривает приостановку трудового договора до момента окончания военной службы при сохранении за ним социально-трудовых гарантий.

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Во время такой приостановки сотрудника нельзя уволить по инициативе работодателя.

Кроме того, работодатель обязан выплатить работнику зарплату и все причитающиеся ему выплаты за период, который предшествовал приостановке договора.

Время службы при этом засчитывается в трудовой стаж. После окончания военной службы работник должен вернуться к исполнению своих трудовых обязанностей в течение трёх месяцев.

Ещё одним документом президент освободил мобилизованных россиян и членов их семей от начисления пеней за просроченную оплату жилищно-коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт.

Напомним, о проведении частичной мобилизации Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент выступил с обращением к россиянам, в котором пояснил, что этот шаг необходим для обеспечения безопасности России и людей на освобождённых территориях.

Путин тогда подчеркнул, что речь идёт о частичной мобилизации, в рамках которой призываются только состоящие в запасе граждане, прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и боевой опыт.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу позднее уточнил параметры частичной мобилизации. Он заявил, что речь идёт о военнослужащих запаса, которые отслужили в рядах ВС РФ, имеют востребованную армией военно-учётную специальность и боевой опыт.

4 октября министр обороны сообщил, что в Вооружённые силы РФ прибыли более 200 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации. Шойгу добавил, что обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.