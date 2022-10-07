Путин подписал закон о трудовых правах мобилизованных 

Российский президент Владимир Путин подписал закон о трудовых правах граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих-контрактников. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон предусматривает, в том числе, приостановку действия трудового договора мобилизованного работника на тот период, пока он проходит военную службу.

Действие распространяется на граждан, которых мобилизовали либо которые поступили на военную службу по контракту и добровольно с 21 сентября.

Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период, когда приостановлено действие договора.

Ранее Совет Федерации и Государственная дума одобрили закон о трудовых правах мобилизованных работников.