Путин подписал закон о трудовых правах мобилизованных
- РИА Новости
Закон предусматривает, в том числе, приостановку действия трудового договора мобилизованного работника на тот период, пока он проходит военную службу.
Действие распространяется на граждан, которых мобилизовали либо которые поступили на военную службу по контракту и добровольно с 21 сентября.
Согласно документу, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период, когда приостановлено действие договора.
Ранее Совет Федерации и Государственная дума одобрили закон о трудовых правах мобилизованных работников.