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Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО

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RT
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.
Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Как говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации, участники СВО имеют право приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, который заключён до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО.

Такое же право предоставляется членам их семей, заключившим договор кредита или займа.

Отмечается, что закон разработан в целях защиты прав граждан-заёмщиков, которые призваны на военную службу по мобилизации, служащих по контракту или в Росгвардии.

Российский президент также подписал закон о трудовых правах мобилизованных.

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