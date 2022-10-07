Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО
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Как говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации, участники СВО имеют право приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, который заключён до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО.
Такое же право предоставляется членам их семей, заключившим договор кредита или займа.
Отмечается, что закон разработан в целях защиты прав граждан-заёмщиков, которые призваны на военную службу по мобилизации, служащих по контракту или в Росгвардии.
Российский президент также подписал закон о трудовых правах мобилизованных.