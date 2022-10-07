Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

Как говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации, участники СВО имеют право приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, который заключён до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО.

Такое же право предоставляется членам их семей, заключившим договор кредита или займа.

Отмечается, что закон разработан в целях защиты прав граждан-заёмщиков, которые призваны на военную службу по мобилизации, служащих по контракту или в Росгвардии.

Российский президент также подписал закон о трудовых правах мобилизованных.