Путин внёс изменения в указ о предоставлении отсрочки от призыва по частичной мобилизации

Российский президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. №664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что отсрочка предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения.

Кроме того, данное право есть в образовательных и научных организациях по имеющим госаккредитацию образовательным программам среднего и высшего профессионального образования. В их число входят программы ординатуры, ассистентуры и стажировки.

Речь также идёт о предоставлении отсрочки в духовных образовательных организациях.

21 сентября Путин сообщил о решении объявить о частичной мобилизации в России.

По его словам, частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

5 октября Путин подписал указ, предоставляющий отсрочку от частичной мобилизации студентам, обучающимся в вечернее время, а также аспирантам и ординаторам.