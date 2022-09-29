Путин: мобилизации прежде всего подлежат отслужившие в ВС и имеющие опыт граждане
- РИА Новости
Все критерии по частичной мобилизации сформулированы, напомнил глава государства.
«Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в вооружённых силах, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт», — подчеркнул президент.
При этом призванные на военную службу обязательно должны проходить дополнительную военную подготовку.
Как ранее заявило Минобороны России, военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, после прохождения слаживания начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобождённых территорий.
Призывать планируется граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.
Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.
По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.