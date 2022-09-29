Путин: мобилизации прежде всего подлежат отслужившие в ВС и имеющие опыт граждане

Президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза подчеркнул, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Все критерии по частичной мобилизации сформулированы, напомнил глава государства.

«Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в вооружённых силах, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт», — подчеркнул президент.

При этом призванные на военную службу обязательно должны проходить дополнительную военную подготовку.

Как ранее заявило Минобороны России, военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, после прохождения слаживания начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобождённых территорий.

Призывать планируется граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.

Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.