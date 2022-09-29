Минобороны: мобилизованные будут выполнять задачи по контролю освобождённых территорий

Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, уже приступили к слаживанию в составе подразделений на полигонах недалеко от районов выполнения боевых задач. После прохождения слаживания они начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобождённых территорий, заявило Министерство обороны России.

«После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобождённых территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — говорится в сообщении министерства.

После прохождения индивидуальной подготовки мобилизованные приступили к подготовке в составе взводов, рот, отметило оборонное ведомство.

Во время боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение. Также они оттачивают навыки огневой подготовки с применением штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны, пишет ТАСС.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жителей региона, которые должны быть призваны в ходе частичной мобилизации на данном этапе, сокращено.

Также стало известно, что частичная мобилизация завершена в Туве.