Власти Тувы сообщили о завершении частичной мобилизации в регионе
- РИА Новости
«Сегодня военный комиссар республики Демир-оол Артына доложил главе республики Владиславу Ховалыгу о выполнении квоты по частичной мобилизации», — приводит ТАСС слова представителя властей.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жителей региона, которые должны быть призваны в ходе частичной мобилизации на данном этапе, сокращено.
27 сентября глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион выполнил план мобилизационных мероприятий на 100%.