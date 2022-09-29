Власти Тувы сообщили о завершении частичной мобилизации в регионе

Частичная мобилизация завершена в Туве, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Сегодня военный комиссар республики Демир-оол Артына доложил главе республики Владиславу Ховалыгу о выполнении квоты по частичной мобилизации», — приводит ТАСС слова представителя властей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жителей региона, которые должны быть призваны в ходе частичной мобилизации на данном этапе, сокращено.

27 сентября глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион выполнил план мобилизационных мероприятий на 100%.