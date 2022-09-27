Губернатор Брянской области: регион на 100% выполнил план мобилизационных мероприятий

Брянская область выполнила план мобилизационных мероприятий на 100%, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«План выполнен на 100%», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что все случаи несоответствия мобилизованных объявленным критериям будут вскоре исправлены.

24 сентября глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Министерство обороны не допускать «палочной системы» в рамках частичной мобилизации, когда военкоматы призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта. Письмо об этом Фадеев направил министру обороны Сергею Шойгу.

По словам главы Минобороны, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.