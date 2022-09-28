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Губернатор Гладков: число подлежащих мобилизации белгородцев сократили

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жителей региона, которые должны быть призваны в ходе частичной мобилизации на данном этапе, сокращено.
Губернатор Гладков: число подлежащих мобилизации белгородцев сократили
  • РИА Новости

«На сегодня у нас остались порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы», — написал губернатор в Telegram.

Ранее глава Тюменской области Александр Моор заявил, что ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителей региона вернут домой.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны страны и исключить ошибки.

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