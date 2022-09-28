Губернатор Гладков: число подлежащих мобилизации белгородцев сократили
- РИА Новости
«На сегодня у нас остались порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы», — написал губернатор в Telegram.
Ранее глава Тюменской области Александр Моор заявил, что ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителей региона вернут домой.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны страны и исключить ошибки.