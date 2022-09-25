Матвиенко призвала губернаторов исключить ошибки при проведении частичной мобилизации

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки.

«Если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!» — написала она в своём Telegram.

Матвиенко отметила, что в соцсетях активно обсуждается информация о призыве в рамках мобилизации граждан, которые не попадают под объявленные Министерством обороны критерии.

Спикер Совфеда подчеркнула, что на призывных комиссиях председательствуют губернаторы, и ответственность за исполнение мобилизационных кампаний лежит на них.

24 сентября глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Министерство обороны не допускать «палочной системы» в рамках частичной мобилизации, когда военкоматы призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта.

Письмо об этом Фадеев направил министру обороны Сергею Шойгу.

По словам главы Минобороны, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.