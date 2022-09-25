Губернатор Тюменской области Моор: ошибочно мобилизованных жителей региона вернут домой

Ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителей Тюменской области вернут домой, заявил глава региона Александр Моор.

«Мы сегодня завершили работу по проверке документов тех людей, которые уже поступили в часть-формирователь. Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой», — приводит его слова РИА Новости.

Моор рассказал, что с целью исключения ошибок в Тюменской области изменили алгоритм взаимодействия с военкоматами, призывные комиссии усилены.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что получил жалобы от жителей региона по поводу частичной мобилизации. Власти уже смогли помочь 75 жителям области «при полном понимании и содействии военкомата», отметил он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки.