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Губернатор Тюменской области Моор: ошибочно мобилизованных жителей региона вернут домой

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Ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителей Тюменской области вернут домой, заявил глава региона Александр Моор.
Губернатор Тюменской области Моор: ошибочно мобилизованных жителей региона вернут домой
  • РИА Новости

«Мы сегодня завершили работу по проверке документов тех людей, которые уже поступили в часть-формирователь. Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой», — приводит его слова РИА Новости.

Моор рассказал, что с целью исключения ошибок в Тюменской области изменили алгоритм взаимодействия с военкоматами, призывные комиссии усилены.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что получил жалобы от жителей региона по поводу частичной мобилизации. Власти уже смогли помочь 75 жителям области «при полном понимании и содействии военкомата», отметил он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки.

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