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Глава Белгородской области Гладков взял на контроль ситуацию с мобилизацией в регионе

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что получил жалобы от жителей региона по поводу частичной мобилизации. Власти уже смогли помочь 75 жителям области «при полном понимании и содействии военкомата», отметил он.
Глава Белгородской области Гладков взял на контроль ситуацию с мобилизацией в регионе
  • РИА Новости

«За последние три дня ко мне поступили жалобы от жителей области по поводу того, как проходит частичная мобилизация: в каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий. Каждую жалобу персонально отработали с военкоматом», — написал Гладков в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что власти разбираются с сообщениями о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывают граждан, не служивших в армии или имеющих инвалидность или подтверждённые заболевания, которые не позволяют нести службу.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что призыву подлежат только те мужчины, которые состоят в запасе, проходили армейскую службу, имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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