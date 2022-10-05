Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся в вечернее время
- РИА Новости
Об этом Путин рассказал на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».
«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли», — приводит слова российского лидера РИА Новости.
По словам Путина, указ вступает в силу с 5 октября.
Ранее президент России подписал указ о предоставлении студентам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.