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Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся в вечернее время

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Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий отсрочку от частичной мобилизации студентам, обучающимся в вечернее время, а также аспирантам и ординаторам.
Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся в вечернее время
  • РИА Новости

Об этом Путин рассказал на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли», — приводит слова российского лидера РИА Новости.

По словам Путина, указ вступает в силу с 5 октября.

Ранее президент России подписал указ о предоставлении студентам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

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