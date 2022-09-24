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Путин подписал указ о предоставлении отсрочки студентам

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Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
Путин подписал указ о предоставлении отсрочки студентам
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своём Telegram.

«Отсрочка предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — указывает пресс-служба.

Ранее Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.

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