Путин подписал указ о предоставлении отсрочки студентам

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своём Telegram.

«Отсрочка предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — указывает пресс-служба.

Ранее Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.