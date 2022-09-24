Путин подписал законы о наказании за дезертирство и неявку военнослужащих на службу

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, совершение любого преступления в период мобилизации, военного положения, ведения боевых действий или в условиях вооружённого конфликта является отягчающим наказание обстоятельством.

В частности, поправки предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет за «повлёкший тяжкие последствия» отказ участвовать в военных или боевых действиях и неисполнение подчинённым приказа начальника, отданного в тех же условиях.

Также наказание последует за самовольное оставление части или места службы, а также неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца.

4 марта президент подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о вооружённых силах страны и за призывы к антироссийским санкциям.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.