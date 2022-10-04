«Списки составлены, в вас не нуждаемся»: как ряд военкоматов отказываются брать добровольцев для участия в СВО

В редакцию RT обратились россияне, готовые пойти добровольцами на фронт, в зону спецоперации, однако они не могут получить разрешение от военкоматов. Мужчинам отказывают по причине «укомплектованности» мобилизационных списков. Это происходит на фоне обращений граждан об ошибках в ходе мобилизации. Что мотивирует россиян добровольно ехать на фронт и почему некоторые военкоматы им отказывают — в материале RT.

С 4 октября на портале госуслуг доступна отдельная функция — подать заявку на добровольное участие в спецоперации. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, сервис был запущен в тестовом режиме в минувшие выходные и через него уже записались две тысячи добровольцев.

Всего же через «Госуслуги» пойти добровольцами в зону спецоперации в Донбассе вызвались более 70 тыс. россиян, отметил Чернышенко.

Однако, как выяснил RT, военкоматы не всегда принимают заявления от потенциальных добровольцев, причём происходит это без объективных на то причин.

«Необходимость перевешивает»

24-летнего Магомеда из Москвы уже несколько раз отказывались записать в ряды военнослужащих. В последний раз в военкомате ему заявили, что списки мобилизованных уже составлены и больше люди не нужны.

«В первый раз я пришёл в военкомат ещё в первых числах марта. Тогда мне сказали, что добровольцев не набирают. Через пару дней появилась информация, что граждане всё-таки могут добровольно вступить в армию. Я снова пошёл, но военком сказал, что в армию не набирают людей без военного опыта», — рассказывает Магомед.

Молодой человек имеет звание лейтенанта, которое он получил после окончания военной кафедры во время учёбы в университете. Согласно военному билету, его военно-учётная специальность относится к сфере разведки — «информационно-психологическое обеспечение военной деятельности».

24 сентября, после объявления частичной мобилизации, Магомед опять обратился в военкомат.

«На этот раз мне сказали: «Списки уже составлены, мы в вас не нуждаемся». А потом посоветовали обратиться в военкомат по месту постоянной регистрации — в Дагестане. Я так и планирую сделать, хотя по опыту своих знакомых, тоже добровольцев, знаю, что это не всегда помогает», — говорит собеседник RT.

Магомед уверен, что может быть полезен на фронте. Хотя он не проходил срочную службу, во время военных сборов он научился владеть огнестрельным оружием. Кроме того, сейчас молодой человек изучает воинские уставы.

«Мне кажется, что при должном уровне мотивации и при сносном уровне офицеров в учебном центре можно нормально подготовиться к военной службе», — считает он.

Друзья Магомеда спокойно приняли его решение пойти добровольцем: среди них много тех, кто готов мобилизоваться или уже служит в зоне СВО. Мама молодого человека сначала отговаривала сына, но потом смирилась с его решением.

«Мамы никогда не хотят отпускать сыновей на войну. Я потому и попросил не указывать фамилию: она не знает, что я ходил в военкомат. Мы с ней договорились, что если мне придёт повестка, то я пойду. Ну я, получается, немного смухлевал», — говорит он.

При этом молодой человек не считает себя героем из-за того, что сам вызвался служить на фронте. Говоря о причинах своего решения, он отвечает коротко: «Потому что это правильно».

«Всем очевидно, что сейчас есть недостаток личного состава на фронте. Я понимаю, что там опасно и я могу погибнуть. Просто мне кажется, что сейчас необходимость перевешивает опасность. Сейчас так надо», — добавляет Магомед.

С аналогичной проблемой столкнулся ещё один житель Москвы, который обратился в редакцию RT с просьбой помочь ему разобраться в действиях военкомата. Ему позвонили из военкомата Урюпинска Волгоградской области, где он состоит на учёте, и сказали приехать на место с вещами для мобилизации.

«Мы проехали 700 км из Москвы, а когда добрались, в военкомате его просто развернули и даже не захотели заключать контракт. Повестку отозвали. У мужа есть огромное желание отдать долг Родине. Ему 26 лет, категория годности А, он служил в мотострелковых войсках, по специальности — гранатомётчик», — рассказывает жена добровольца. — В этом же военкомате мобилизуют его друга, бывшего сослуживца, и отправляют как раз в мотострелковые войска. Хотя у этого парня есть бронь от работодателя!»

Добровольцы ждут в очереди

Частичная мобилизация, объявленная в России, влияет на психологическую готовность мужчин идти на войну, считает член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов.

«Желание идти на службу или вернуться в армию — нормальная часть самосознания мужчины. У совсем молодых людей в нашей стране эта часть практически разрушена, а начиная с 25—30 лет люди всё чаще считают, что наступил момент, когда надо и пора проявить себя мужчиной. В основном это те, кто уже отслужил и относительно недавно вернулся», — отмечает он в беседе с RT.

Что касается причин, по которым военкоматы отказываются принять добровольцев в ряды армии, то чаще всего они связаны с неэффективной работой призывных комиссий и некачественным медицинским осмотром призывников, считает он.

«В военкоматах лет десять лежали карточки военно-учётных специальностей рядовых и офицеров запаса. Когда из Министерства обороны спустили разнарядку, они взяли эти карточки и стали всем подряд рассылать повестки, смотря на необходимые ВУС. Самое страшное, что они не проводят медицинские осмотры, в результате чего в учебные части отправляют людей с болезнями, а они могут максимум в тылу охранять спецобъекты, а не выполнять боевые задачи. А людей, которые приходят добровольцами, останавливают, и в итоге они ждут в очереди», — отмечает Кирилл Кабанов.

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57-летний житель города Салават Республики Башкортостан Анатолий Балянов ещё до объявления частичной мобилизации прошёл медицинскую комиссию по назначению военкомата. Однако это не помогло ему отправиться добровольцем на фронт.

«Я обратился в военкомат ещё в начале сентября, прошёл медосмотр, никаких отклонений и проблем со здоровьем у меня не нашли, тем более хронических заболеваний. Сказали ждать вызова в Уфу на профотбор. После 21 сентября я сам позвонил в наш городской военкомат, и тут мне говорят, что я в любом случае не подхожу по возрасту, так как есть ограничение — до 50 лет. Мне это показалось странным: без указа президента (о частичной мобилизации. — RT) ограничения для добровольцев вроде как не было, а с указом появилось», — говорит Балянов.

Мужчина проходил срочную службу в пограничных войсках в 1984—1986 годах, имеет звание ефрейтора.

Полгода назад Анатолий потерял работу в строительной сфере, он признаётся, что найти новое место сложно — работодатели отказывают из-за возраста. Но контракт — не единственное, что мотивирует его пойти на службу, утверждает мужчина.

«В Великую Отечественную войну у меня погибли два деда. Не дай бог, чтобы в нашей стране снова всё это повторилось. Возможно, самое главное решение в моей жизни — это внести посильный вклад в нашу победу сейчас, — говорит доброволец. — У меня, например, мобилизуют соседей — молодых ребят, у которых растут дети. А я уже не отягощён воспитанием своих детей, у меня уже внуки. Наибольшую пользу я бы принёс именно там. Может, и подменил бы в рядах армии какого-то молодого парня, который вернётся домой и будет растить своих детей».

Ещё один доброволец, 62-летний Игорь Лютиков из Нижнего Тагила, уверен, что самым эффективным военнослужащим будет тот, кто хочет отправиться на фронт. Офицер запаса, он уже несколько раз обращался в военкомат с просьбой забрать его добровольцем, однако пока ему отказывают из-за возраста. Лютиков — уроженец Мариуполя, и с 2014 года он участвовал в движении против «майдана» на Украине.

«Если человек хочет искренне служить, то он принесёт победу. А если туда будут отправлять людей против их воли, то толку не будет. Поверьте, возраст здесь ни при чём. Такие, как я, — мы идём за Родину воевать, а не бабло рубить, и не потому, что нас погнали. Я понимаю, что для некоторых я, может, на дурачка похож — рвусь туда, где убивают. Но вы поймите правильно, это дело моей жизни — уничтожить эту нацистскую гадину», — говорит Игорь Лютиков.