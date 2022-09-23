«Не позволим вас обидеть»: калужанин готовит на российской границе бесплатные обеды для военных

Пять месяцев назад калужанин Сергей Скрипкин оставил успешный бизнес в родном городе и переехал поближе к российской границе, чтобы помогать нашим военным. Вместе с другими волонтёрами мужчина готовит домашние шашлыки, плов и салаты для российских и донбасских солдат. Как вкусная шурпа может поддержать боевой дух и почему так важен тыл — в репортаже RT.

«Сегодня опять снились шашлык, шурпа: тут я недосолил, там недоперчил...» — 48-летний бизнесмен Сергей Скрипкин следит за тем, как в огромном казане на костре закипает мясной бульон. За последние пять месяцев он лично приготовил около 6 т шашлыка для российских военных. Сергей организовал волонтёрский проект «Ресторанчик «Для наших» ZVO», который доставляет гуманитарную помощь и домашнюю еду солдатам. Сейчас в Telegram-канале проекта больше 6 тыс. подписчиков.

«Я знаю эту боль»

Идея проекта возникла в апреле, когда Сергей вместе с женой Еленой смотрел выпуск новостей о спецоперации.

«Говорили про то, как идут дела на фронте, показывали наших (военных. — RT). Я сказал жене, что больше не могу так сидеть и смотреть, надо что-то делать. Она только кивнула и ответила: «Конечно, поезжай», — вспоминает Сергей.

На следующий день мужчина на личные деньги — 500 тыс. рублей — закупил в магазине продукты и сигареты для солдат и отправился в Белгородскую область, к границе с Украиной. Вначале он раздавал бойцам шоколад, чай и средства гигиены, а затем вместе с друзьями решил пожарить шашлыки и накормить солдат, которые возвращались в Россию после боёв.

«В первый раз мы поставили у дороги столики, смотрю — едут наши от границы. Я вышел на дорогу и давай им махать шампурами. Остановились, вышли, я говорю: «Ребят, заходите на шашлыки». Они спрашивают, мол, сколько стоит. Я говорю: «Бесплатно, заходите!» — улыбается Сергей. — Они поели немного, стоят, мнутся: ждут, потребую я от них денег или нет».

После этого мужчина передал управление бизнесом в Калуге старшей дочери, а всё своё время стал посвящать помощи военным. Его жена тоже присоединилась к нему.

«То, что мы готовим, — шашлыки, шурпу, плов, салаты — это всё напоминает им об отдыхе, который у них был в мирной жизни. Они кушают и вспоминают, как ездили с семьёй на дачу, с друзьями на рыбалку. Ну и горячая пища им полезна, они ведь постоянно на сухпайках, а во время наступления или обороны вообще не до еды: раз в сутки что-то быстро перехватят, и всё. Едят наши солдаты немного: по три кусочка возьмут — и им достаточно, за время службы желудок становится маленьким», — говорит Сергей.

Сергей Скрипкин из Калуги оставил бизнес, чтобы помогать солдатам

Солдаты в благодарность за еду и отношение называют Сергея батей. Он признаётся, что ему приятно такое обращение.

«Все ребята, которые там воюют за нас, — чьи-то дети. Их ждут матери, отцы. Я знаю, какую боль испытывает родитель, когда теряет своего ребёнка. Когда моему сыну было 14 лет, у него обнаружили рак. Мы начали лечение. В 15 лет он ушёл, ушёл у меня на руках, — говорит мужчина. — Все эти солдаты для меня — как дети. Надо просто видеть глаза офицера, которого мы угощаем едой, и он говорит: «Мне 52 года, я не думал, что в этом возрасте смогу плакать. Спасибо вам!»

Плов от Руслана

Постепенно о проекте Сергея узнали и другие россияне, которые тоже хотели поддержать солдат, но не знали, как это сделать. Сейчас на частный земельный участок, который арендовали волонтёры, чтобы организовать здесь постоянную кухню, регулярно приезжают добровольцы из Тулы, Ставрополя, Москвы, Воронежа, Белгорода, Краснодара. Есть и те, кто, как и Сергей, оставил работу и привычную жизнь и теперь работает волонтёром постоянно.

Руслан Аджиахметов приехал сюда из Ставрополя на пару недель, а потом снова вернулся на постоянку — всего через четыре дня.

Волонтёр Руслан Аджиахметов из Ставрополя готовит плов и шурпу для 400 российских бойцов

«Я потерял работу, и у меня появились свободные дни. Подумал — съезжу, хоть немного поддержать наших. А потом меня затянуло, — улыбается он. — Вернулся домой и стал говорить с женой о том, что снова хочу уехать к границе. Она сказала только: «Даже не думай ни о чём, езжай туда!»

В команде как раз не хватало мужских рук, чтобы готовить шурпу и плов: чтобы мешать эти блюда в огромных казанах на 110 литров, нужна физическая сила.

Каждый мужчина в ресторанчике готовит блюда по-своему. Например, Сергей любит обжарить мясо, перед тем как готовить шурпу, а Руслан считает, что лучше сразу варить его, без предварительной обработки. И таких тонкостей очень много, рассуждает Руслан.

Он сразу позаботился о том, чтобы шурпа и плов были халяльными: казаны, в которых готовят эти блюда, никогда не видели свинины. Теперь блюда в ресторанчике «Для наших» могут есть в том числе и мусульмане.

Коронное блюдо Руслана — плов. Он бывает самым разным: есть плов свадебный, утренний, поминальный, по случаю рождения ребёнка, с изюмом и с нутом, рассказывает волонтёр. В одном казане он готовит 100 кг плова, этого достаточно, чтобы накормить около 400 человек. Руслан никогда не работал поваром, по образованию он зооинженер, но на кухне справляется отлично: жена часто просит приготовить его на выходных «что-нибудь вкусненькое».

«Готовлю я для души. Нас в семье было двое братьев, я — старший. Мама уходила на работу и давала мне инструкции, что и как приготовить. Так и научился. Потом мы с друзьями часто ходили в горы в родной Карачаево-Черкесии. В таких огромных количествах, конечно, раньше не готовил, пришлось немножко научиться, потому что тут тоже есть свои тонкости», — говорит Руслан, пока выкладывает на патриотичном плове букву Z из перца и зиры.

«Братья должны вернуться»

Сейчас ресторанчик не только кормит солдат, которые возвращаются в Россию после боёв, но и передаёт еду военным на передовую, а также собирает для них необходимые вещи, подарки и письма от россиян. Увеличить объём помощи получилось благодаря Telegram-каналу, в котором волонтёры рассказывают о своей деятельности и объявляют сборы на нужные вещи: так жители всей страны могут поддержать солдат.

Создать группу в соцсетях Сергею предложила журналистка из Краснодара Ксения Ковтунова-Сулименко. C Батей девушка познакомилась по телефону, когда захотела сделать публикацию о его проекте.

Ксения Ковтунова-Сулименко из Краснодара уволилась с работы и стала волонтёром.

«Мы поговорили по видеосвязи, Сергей показал мне, как они встречают солдат, как их кормят. И я поняла: он делает то, что каждый или многие из нас хотели бы сделать, но не хватает смелости или возможности, какого-то толчка», — вспоминает Ксюша.

Девушка предложила мужу заняться волонтёрской деятельностью, и он поддержал её. Ксюша уволилась с работы и вместе с супругом переехала в Белгородскую область.

«Я сейчас в самом нужном месте и в самое нужное время. Если здесь сейчас не поддержать наших, то и работы в скором времени может не быть, нашей страны может не стать», — говорит Ксюша.

Она, как и Сергей, знает, что такое потерять близкого человека. В 2011 году во время службы по контракту в Чечне погиб её троюродный брат. Ему был 21 год.

«Я знаю, что никогда не смогу забыть это горе. Я хочу, чтобы каждый наш мальчишка — я их так ласково называю всегда — вернулся домой, в свою семью, туда, где его любят и ждут. Они для меня братья, которые должны вернуться», — рассказывает девушка.

Сейчас в Telegram-канале ресторанчика больше 6 тыс. подписчиков. По словам Ксюши, жертвуют не только люди из России, но и из США, Японии, Испании, Италии и с Украины.

«Это очень помогает нам быстро собрать средства на необходимые для солдат вещи. Мы дарим им вещи, которые быстро заканчиваются, но могут сохранить им здоровье. Закупаем дождевики, дополнительные маскхалаты, бельё, носки, пледы, средства гигиены, батарейки. Как правило, всё это закупают наши девочки-волонтёры на оптовых рынках в Москве. Сергей договаривается о наиболее выгодной цене. Например, летом мы брали кроссовки для ребят, по 240 рублей за пару. Всё это к нам привозят на «газели». Кстати, с мая мы не платили ни разу за доставку на машине — хозяева автомобилей предоставляют их нам бесплатно. Вот такие у нас россияне», — рассказывает Ксюша.

Девушка перебирает коробки, где лежат подарки: от часов и ботинок до записочек в добрыми пожеланиями.

«Когда мы привозим солдатам такие вещи, они раз десять спрашивают, сколько это стоит. Мы уже смеёмся над этим вопросом, объясняем, что это передают люди со всей страны. И мы не просто отдаём посылки, но и общаемся с ними, обнимаем. Это очень важно! Так ребята чувствуют, что мы их любим. Бывает, встретишься с солдатом раз, два, и он уже становится тебе семьёй. Переживаешь за него, спрашиваешь, как он», — говорит Ксюша.

Волонтёр ресторанчика «Для наших» ZVO вместе с российским бойцом

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По словам волонтёров, самое важное для солдат, когда они возвращаются в тыл, — узнать, что дома их поддерживают. Им важно знать: мы за них или нет? И вот когда они чувствуют, что мы их поддерживаем, они понимают, для кого воюют».

Иногда солдаты присылают волонтёрам письма, в которых благодарят их и других россиян за поддержку.

«У нас такой дружный и сплочённый народ, так горжусь вами. И появляется такой стимул идти вперёд, ведь за нами стоите вы. И мы не позволим никому вас обидеть. Мы вас очень любим. Даже не за вещи и еду, а за поддержку, за улыбки, за старание. Спасибо вам большое. Готов кланяться вам в ноги, целовать руки», — читает Ксюша письмо офицера российской армии.