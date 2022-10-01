Шойгу заявил, что студенты коммерческих вузов с госаккредитацией не подлежат мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, не будут призывать в ходе проведения частичной мобилизации.

Он пояснил, что по поручению президента России Владимира Путина сегодня указ будет дополнен данным пунктом.

«Они (студенты коммерческих вузов с госаккредитацией. — RT) не будут призываться по мобилизации», — заявил Шойгу.

Также министр обороны добавил, что женщины в рамках частичной мобилизации в России призываться не будут.

Ранее в Минобороны сообщили, что проходящих первичное обучение на очных и вечерних отделениях вузов не мобилизуют.