Шойгу заявил, что студенты коммерческих вузов с госаккредитацией не подлежат мобилизации
- РИА Новости
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Он пояснил, что по поручению президента России Владимира Путина сегодня указ будет дополнен данным пунктом.
«Они (студенты коммерческих вузов с госаккредитацией. — RT) не будут призываться по мобилизации», — заявил Шойгу.
Также министр обороны добавил, что женщины в рамках частичной мобилизации в России призываться не будут.
Ранее в Минобороны сообщили, что проходящих первичное обучение на очных и вечерних отделениях вузов не мобилизуют.