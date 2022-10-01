Шойгу сообщил, что женщин в рамках частичной мобилизации в России призывать не будут

Женщины в рамках частичной мобилизации в России призываться не будут, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

«Нет. Этого не было и в планах на будущее», — ответил Шойгу на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что призыв женщин в рамках частичной мобилизации не рассматривается.

Ранее Минобороны России сообщило, что ограничения на передвижение граждан при частичной мобилизации не предусмотрены.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».