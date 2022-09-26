МО России: ограничений на передвижение при частичной мобилизации не предусматривается

В Минобороны России сообщили, что ограничения на передвижение граждан при частичной мобилизации не предусмотрены.

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила об отсутствии для россиян ограничений на федеральном уровне по поездкам на территории России и за рубеж на фоне объявленной частичной мобилизации.

Она добавила, что исключение составляют граждане, которые получили военную повестку.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».