МО: проходящих первичное обучение на очных и вечерних отделениях вузов не мобилизуют

Студентов очных и вечерних отделений российских вузов, проходящих первичное обучение, не будут привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Об этом информирует Минобороны России.

В сообщении говорится, что россияне, которые состоят на воинском учёте по месту жительства и проходят первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.

Ранее в Telegram-канале официального информационного портала «Объясняем.рф» сообщили, что российских студентов-заочников могут призвать на военную службу в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии.

Накануне представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что российские студенты, обучающиеся в вузах на очном отделении, не будут призываться и мобилизовываться.