Российских студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале официального информационного портала «Объясняем.рф».
В сообщении говорится, что призывать студентов-очников не планируется в рамках мобилизации.
«Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — говорится в сообщении.
Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что российские студенты, обучающиеся в вузах на очном отделении, не будут призываться и мобилизовываться.