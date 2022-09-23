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Российских студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации

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Российских студентов-заочников могут призвать на военную службу в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии.
Российских студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале официального информационного портала «Объясняем.рф».

В сообщении говорится, что призывать студентов-очников не планируется в рамках мобилизации.

«Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что российские студенты, обучающиеся в вузах на очном отделении, не будут призываться и мобилизовываться.

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