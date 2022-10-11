Постпред США при НАТО: контактная группа по Украине обсудит вопрос поставок средств ПВО
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«Мы ожидаем, что завтрашние дискуссии будут сосредоточены вокруг того, как обеспечить поставки Украине средств противовоздушной обороны», — приводит РИА Новости её слова в ходе брифинга.
Ранее американский лидер Джо Байден провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых пообещал продолжать поставки вооружения Киеву, в том числе системы ПВО.
Глава Европарламента Роберта Метсола высказалась в поддержку поставок тяжёлых вооружений Украине.