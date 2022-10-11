Постпред США при НАТО: контактная группа по Украине обсудит вопрос поставок средств ПВО

Члены контактной группы по Украине в ходе встречи сосредоточатся на обсуждении вопроса поставок средств противовоздушной обороны Украине, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

«Мы ожидаем, что завтрашние дискуссии будут сосредоточены вокруг того, как обеспечить поставки Украине средств противовоздушной обороны», — приводит РИА Новости её слова в ходе брифинга.

Ранее американский лидер Джо Байден провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых пообещал продолжать поставки вооружения Киеву, в том числе системы ПВО.

Глава Европарламента Роберта Метсола высказалась в поддержку поставок тяжёлых вооружений Украине.