Байден пообещал Зеленскому продолжать поставки вооружения, включая системы ПВО

Американский лидер Джо Байден провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых пообещал продолжать поставки вооружения Киеву, в том числе системы ПВО.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Байден пообещал продолжить предоставлять Украине всё необходимое для обороны, в том числе передовые системы ПВО», — говорится в релизе.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть Вашингтона по отношению к Москве.